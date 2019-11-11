40-градусные морозы идут на Россию

Сильные морозы ожидаются в России, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель Гидрометцентра.

По словам заведующей лабораторией ведомства Людмилы Паршиной, которую цитирует РГ, центральную часть страны суровые морозы обойдут стороной. В столице пока по-осеннему тепло, температура воздуха держится выше традиционной для этого периода. Возможен дождь. К середине недели погода немного ухудшится, но все равно будет выше нуля. Ночью возможны небольшие заморозки.

Северо-западнее Москвы, в таких областях, как Псковская, Ленинградская и Новгородская, тоже еще относительно тепло, от одного до шести градусов выше нуля. Восточнее столицы стрелка термометра медленно поползла вниз. В середине недели в Вологодской и Астраханской областях до минус 10 градусов.

Также минусовые температуры ожидаются в Республике Коми и Ростовской области, до 13 градусов мороза. В Поволжье немного теплее, до минус восьми градусов.

Самым холодным регионом в стране в ближайшее время станет Республика Саха (Якутия). В северных районах столбик термометра опустится до минус 41-го градуса. В остальных районах тоже морозно, до минус 28.

И только в южных регионах страны — до плюс 20–26. Речь идет о Кавказе, Крыме и Краснодарском крае.

Екатерина Брязгунова