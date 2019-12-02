40 миллионов направили на ремонт школ и детских садов в Уссурийске

Более сорока миллионов рублей в этом году потратили власти Уссурийского городского округа на капитальный ремонт в школах и детских садах, сообщает DEITA.RU.

Работы по обновлению внешнего облика учебных заведений полностью завершены в шести населенных пунктах: в поселке Корсаковка, Борисовка, Воздвиженка, Тимирязевский, Раковка и Новоникольск.

Отмечается, что в каждой школе или детском саду деревянные окна в обязательном порядке были заменены на современные стеклопакеты, сделан капитальный ремонт санузлов и столовых помещений, обновлены проводка и системы освещения, налажено отопление, отремонтирована канализационная инфраструктура. Кроме того, параллельно с внутренними работами в помещении, часть рабочих благоустраивали территории школ и детских садиков - чинили детские и спортивные площадки, красили лавочки, облагораживали клумбы, высаживали деревья и т.д.

Продолжаются работы в общеобразовательных учреждениях Корфовки и Степном. Ремонт спортивного зала и полная замена пола в этих школах завершены, в следующем году здесь завершится установка пластиковых окон.

Кстати, с две тысячи шестнадцатого года автопарк школ Уссурийского городского округа постепенно обновляется новыми отечественными автобусами, чтобы юные жители маленьких населенных пунктов могли с комфортом попасть на занятия в ближайшее село. Транспортные средства на тридцать четыре места уже получили общеобразовательные учреждения Борисовки, Степного, Пуциловки и Корфовки, Раковки, а также Корсаковки.

Екатерина Цой