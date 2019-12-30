45-й победный: АО «Восточный Порт» подвело итоги уходящего года

В конце года принято подводить итоги деятельности и событий, произошедших за это время. Одной из крупнейших в России стивидорных компаний – АО «Восточный Порт» есть чем гордиться по итогам уходящего 2019 года. О самых значимых моментах в работе предприятия в юбилейном для него году – в материале DEITA.RU.

Запуск Третьей очереди специализированного угольного комплекса













Юбилейный год «Восточного Порта», который отметил своё 45-летие, стал знаменательным не только в истории стивидорной компании, но и для всей транспортной отрасли страны. В начале сентября было завершено строительство Третьей очереди специализированного перегрузочного комплекса – крупнейшего частного инвестиционного портового проекта стоимостью более 40 млрд руб., успешно реализованного без государственного финансирования.

Запуском терминала была достигнута главная цель – решение задачи, поставленной в 2012 году Президентом РФ по развитию портовой инфраструктуры, наращиванию экспортного потенциала России и повышению конкурентоспособности российской угольной отрасли на мировом рынке. Проект Третьей очереди – это современный угольный терминал, который использует в работе высокотехнологичное оборудование с применением наилучших доступных технологий в закрытой перевалке угля.

На площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке Президент России и Премьер-министр Индии по телемосту из «Восточного Порта» наблюдали за погрузкой первого судна на терминале Третьей очереди. Балкер принял на борт 80 тыс.тонн высококачественного угля АО «УК «Кузбассразрезуголь» для крупнейшей металлургической компании Индии – JSW Steel Ltd.

Во время визита в АО «Восточный Порт» минувшей осенью главы крупнейших металлургических компаний Индии высоко оценили техническую оснащенность терминала Третьей очереди. Зарубежных гостей заинтересовали уникальные конкурентные преимущества АО «Восточный Порт» - многоступенчатая магнитная очистка угля, быстрая загрузка судов, лучший уровень промышленной экологии среди угольных портов России. Благодаря этим преимуществам грузовладельцы получают гарантированно высокий уровень качества погрузочно-разгрузочных работ, что является основным условием поставки российского угля в адрес металлургических заводов Индии.

По словам управляющего директора АО «Восточный Порт» Вадима Байбака, успешная реализация проекта Третьей очереди позволяет предприятию в ближайшее время вдвое нарастить объёмы перевалки груза – до 50-55 млн тонн. Кроме того, на 600 квалифицированных специалистов увеличился штат сотрудников предприятия – сейчас он составляет более 2 тысяч человек. Суммарные налоговые отчисления с проекта до 2026 года составят порядка 25 млрд рублей, что даст мощный импульс социально-экономическому развитию Приморья.

Благодаря запуску Третьей очере¬ди АО «Восточный Порт» приблизил достижение других производствен¬ных показателей. В ноябре 2019 года с причалов нового терминала была отгружена 500-миллионная тонна угля – таких высоких показателей приморские стивидоры достигли почти за полвека работы «Восточного Порта». В этом же месяце проект строительства Третьей очереди был по праву признан луч¬шим инфраструктурным проектом 2019 года на национальной ежегод¬ной премии «Формула движения» в рамках Транспортной недели в Москве.

Празднование 45-летнего юбилея













45-летие АО «Восточный Порт» стало ещё одним знаменательным событием в этом году. Торжества коснулись практически всех сотрудников, членов их семей, друзей и партнёров предприятия. На праздничный концерт собрались свыше пятнадцати тысяч человек – из Врангеля, Находки, Владивостока, других городов и районов Приморья.

К юбилейной дате за многолетний и добросовестный труд Министерством транспорта России, руководством АО «Восточный Порт», Приморского края и Находкинского городского округа были отмечены около сотни работников компании отраслевыми и региональными наградами – медалями, нагрудными знаками и благодарностями. У большинства награждённых стаж работы в «Восточном Порту» насчитывает несколько десятилетий.

Юбилей отмечали не только на самом предприятии, но и в собственном портофлоте – ровеснике стивидорной компании. В составе флота – 5 мощных буксиров (3 из них ледового класса, имеющие неограниченный район плавания). Буксиры способны швартовать суда грузоподъёмностью до 180 тысяч тонн. С 2016 года в портофлоте АО «Восточный Порт» работает собственная лоцманская служба. Все это делает портофлот самым производительным в морских портах Дальнего Востока.

Приоритет работы – защита экологии













Экологическая безопасность и сохранение природы – основной приоритет работы крупнейшей стивидорной компании Дальнего Востока. Только на реализацию собственной Комплексной экологической программы (КЭП) предприятие уже инвестировано около 4 млрд рублей. Средства направлены на модернизацию оборудования и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций.

Большое внимание в рамках КЭП уделено работе очистных сооружений. В 2019 году на специализированном угольном терминале была проведена их модернизация. Также очистные сооружения установлены на Третьей очереди высокотехнологичного специализированного угольного комплекса. Вода здесь сначала отстаивается, а затем проходит через современные технологичные фильтры. Общая мощность очистных сооружений – более 30 000 куб. м в сутки.

В рамках КЭП в АО «Восточном Порту» в этом году проведена модернизация стационарной системы орошения угольных складов, которая не имеет аналогов в Приморье. Здесь заменены элементы дождевальных установок, предотвращающих пыление угля. Комплекс реализованных мер также включает постоянное наблюдение за силой и скоростью ветра, размером выпавших осадков и оснащение всех промышленных площадок системами видеонаблюдения.

Практически закончен монтаж 20-метровых ветропылезащитных экранов по периметру перегрузочных площадок. Они спроектированы по международным стандартам с учетом розы ветров в заливе Врангеля и надежно защищают акваторию моря от угольной пыли. На базе собственной аккредитованной лаборатории Порт проводит экологический мониторинг, отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных и природных вод. В настоящее время в «Восточном Порту» работают четыре аккредитованных автоматических пункта непрерывного наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами – два из них ведут мониторинг на территории угольных перегрузочных комплексов, ещё два – на границах производственных зон и зон жилой застройки микрорайона Врангель.

АО «Восточный Порт» является передовым в применении наилучших доступных технологий перевалки угля и продолжает совершенствовать производственные процессы с точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей среды, основываясь на лучших мировых практиках. Перед реализацией каждого мероприятия в АО «Восточный Порт» проводится компьютерное моделирование, его эффективность оценивают высококвалифицированные специалисты. Работа АО "Восточный Порт" по защите окружающей среды получила высокую оценку руководства региона и федерального центра.

Площадка для диалога с населением

























В свой юбилейный, 45-й год работы, «Восточный Порт» вышел на новый уровень социально-ответственного подхода не только к работникам, но и к жителям микрорайона Врангель после одобрения руководства Приморского края, учредив Фонд поддержки социальных и экологических инициатив. Фондом «Восточный Порт» были разработаны и в настоящее время успешно реализуются 12 программ социального развития: «Ветераны», «Дети», «Здоровье», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Духовное развитие», «Безопасность» и «Спорт».

Менее чем за год в активе Фонда уже внушительный перечень реализованных проектов. Минувшим летом, к празднованию юбилея предприятия, для жителей Врангеля был построен новый многофункциональный сквер для отдыха и занятий спортом. По инициативе горожан осенью ему было присвоено имя легендарного директора «Восточного Порта» - Геннадия Жебелева.

Во Врангеле, при поддержке Фонда, открыт клуб «Активное долголетие», ориентированный на творческое взаимодействие молодежи и людей старшего возраста. Чуть позже рядом с клубом была открыта общественная приёмная Фонда «Восточный Порт» для прямого диалога с инициативными местными жителями.

Отдельные усилия сотрудников Фонда направлены на улучшение медицинского обслуживания жителей Врангеля. В «Восточной больнице» при поддержке Фонда начали вести прием врачи узкопрофильных специальностей из краевого центра. Школам и детским садам микрорайона Фондом оказана помощь при установке новых окон, закуплены

тренажеры и спортивный инвентарь. В текущем учебном году Фонд учредил стипендию имени первого начальника «Восточного Порта» Виктора Васяновича для школьников старших классов за особые успехи в учебе, спорте и общественной жизни. Оказывается поддержка спортсменам и спортивным коллективам предприятия. Задача Фонда «Восточный Порт» – сделать занятия спортом доступными для каждого жителя Находки.

– Фонд «Восточный Порт» – это не просто благотворительность. Это площадка для активного диалога с жителями Врангеля с целью создания механизма эффективной социальной работы, которая должна носить системный и последовательный характер, – отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Сегодня мы несём ответственность не только перед нашими сотрудниками, но и перед жителями территории, на которой ведём свою деятельность. И совместно мы готовы продолжать строить комфортную среду для жизни.