466 тысяч на дороге не валяются: можно ли купить автомобиль на материнский капитал

Послание президента Федеральному собранию осчастливило тысячи российских семей, сообщает DEITA.RU.



Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в России все еще очень плохо обстоят дела с демографией. Чтобы помочь молодым семьям принять решение о рождении ребенка, президент поручил выплачивать маткапитал при рождении первенца.

Так, все российские семьи, в которых с 1 января 2020 года родился ребенок, получат от государства 466 тысяч рублей в виде материнского капитала. Семьи со вторым и третьим ребенком получат на 150 тысяч больше за каждого ребенка.

Чтобы получить маткапитал, надо в течение 2 лет после рождения ребенка обратиться в Пенсионный фонд, МФЦ или на сайт Госуслуг с заявлением. Для этого понадобится только паспорт и свидетельство о рождении ребенка (детей).

А вот потратить маткапитал сложнее. На сегодняшний день цели платежа сильно ограничены:

улучшение жилищных условий;

образование детей;

накопительная пенсия матери;

товары и услуги для детей-инвалидов;

ежемесячная выплата на второго ребенка с 01.01.2018.

С осени 2019 года власти обсуждают возможность купить на материнский капитал еще и автомобиль. Закон пока не принят. Если его одобрит Госдума и президент, то купить на маткапитал автомобиль разрешат, но с ограничениями: только российского производства и только до 1 млн рублей.

Елена Миронова