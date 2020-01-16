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466 тысяч на дороге не валяются: можно ли купить автомобиль на материнский капитал
Послание президента Федеральному собранию осчастливило
тысячи российских семей, сообщает DEITA.RU.
Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в России все еще очень плохо обстоят дела с демографией. Чтобы помочь молодым семьям принять решение о рождении ребенка, президент поручил выплачивать маткапитал при рождении первенца.
Так, все российские семьи, в которых с 1 января 2020 года родился ребенок, получат от государства 466 тысяч рублей в виде материнского капитала. Семьи со вторым и третьим ребенком получат на 150 тысяч больше за каждого ребенка.
Чтобы получить маткапитал, надо в течение 2 лет после рождения ребенка обратиться в Пенсионный фонд, МФЦ или на сайт Госуслуг с заявлением. Для этого понадобится только паспорт и свидетельство о рождении ребенка (детей).
А вот потратить маткапитал сложнее. На сегодняшний день цели платежа сильно ограничены:
улучшение жилищных условий;
образование детей;
накопительная пенсия матери;
товары и услуги для детей-инвалидов;
ежемесячная выплата на второго ребенка с 01.01.2018.
С осени 2019 года власти обсуждают возможность купить на материнский капитал еще и автомобиль. Закон пока не принят. Если его одобрит Госдума и президент, то купить на маткапитал автомобиль разрешат, но с ограничениями: только российского производства и только до 1 млн рублей.
Елена Миронова