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49 человек с COVID-19 выявили в Приморье за сутки

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Количество заболевших продолжает расти

С момента начала эпидемии коронавируса в Приморском крае зарегистрировано почти 1700 заразившихся, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные оперативного штаба региона.

По сведениям руководителя территориального управления Роспотребнадзора в Приморье Татьяны Детковской, за последние сутки в крае выявлено ещё 49 новых случаев заболевания COVID-19.

В общей сложности в регионе зафиксировано 1695 случаев. Из них более 600 пациентов уже выздоровели.

Власти напоминают, что в Приморье продолжает действовать масочный режим, обязывающих всех граждан носить защитную маску в любом публичном месте, в том числе в магазинах и в общественном транспорте.

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