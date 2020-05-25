49 человек с COVID-19 выявили в Приморье за сутки

С момента начала эпидемии коронавируса в Приморском крае зарегистрировано почти 1700 заразившихся, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные оперативного штаба региона.

По сведениям руководителя территориального управления Роспотребнадзора в Приморье Татьяны Детковской, за последние сутки в крае выявлено ещё 49 новых случаев заболевания COVID-19.

В общей сложности в регионе зафиксировано 1695 случаев. Из них более 600 пациентов уже выздоровели.

Власти напоминают, что в Приморье продолжает действовать масочный режим, обязывающих всех граждан носить защитную маску в любом публичном месте, в том числе в магазинах и в общественном транспорте.