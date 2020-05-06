49 новых: количество больных коронавирусом в Приморье увеличилось

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Озвучена статистика заболеваемости
За прошедшие сутки в Приморском крае наличие коронавирусной инфекции подтвердилось ещё у 49 человек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб борьбы с COVID-19 в регионе.
Согласно официальный данным, по состоянию на утро 6 мая в Приморье насчитывается уже 684 случая заражения.
Специалисты отмечают, что количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжёлом состоянии, растёт. Сейчас их более 50 человек. Среди них есть не только люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями, но и приморцы среднего возраста.
Власти региона продолжают призывать приморцев соблюдать режим самоизоляции.