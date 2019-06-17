Новое законодательство предусмотрело для российских садоводов и огородников, а по-советски, дачников, ряд штрафов за вполне привычные действия. Что запрещено делать на собственном участке, сообщает DEITA.RU.

Вырубка деревьев

Подрезать деревья и кустарники на своих «шести сотках» каждый уважающий себя дачник не просто должен, а обязан, чтобы все плодово-ягодные и не только выглядели изящно и красиво. Однако, если садовод с пилой зайдет в ближайший лесок, придется раскошелиться.

Строительный мусор

Две тысячи рублей придется заплатить тем, кто складирует на своем дачном участке строительный мусор или долго разглашающиеся бытовые отходы, например пластиковые бутылки.

Сжигание мусора

Категорически запрещено сжигать на дачном участке мусор. За это придется отдать от четырех до пяти тысяч рублей. Стоит отметить, что существуют три основные правила, при которых все-таки сжигать мусор на даче можно. Однако их весьма сложно соблюсти.

Самозахват земли

Категорически нельзя расширять территорию своего участка при помощи забора. Претенденты со штрафами уже были едва ли не во всех садоводческих товариществах.

Запрещено шуметь

Всегда помните по часы тишины. На территории садоводческих товариществ также нужно соблюдать тишину с 22-х до шести в будни и с 23-х до девяти утра в праздники и выходные. Иначе придется заплатить 500 рублей.

Екатерина Брязгунова