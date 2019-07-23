За последнее время Владимир Путин дал несколько поручений, которые коснуться сферы дорожного хозяйства и правил дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

Одним из самых важных из них является создание базы водителей-алкоголиков. Президент дал поручение завершить этот процесс до 1 декабря 2019 года. В ней будут содержаться сведения о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или медицинские ограничения к управлению автомобилями. Итог — ГИБДД будет проще лишать граждан водительских прав.

Президент также дал поручения, чтобы после 1 февраля 2019 года, автолюбителей обязательно информировали о местах размещения автоматических дорожных камер. Особенно вопрос касался так называемых треног, которые устанавливают частные компании и получают за штрафы свой процент. В стране насчитывается до 4 тысяч таких аппаратов.

С 1 февраля 2020 года свои штрафы придется оплачивать иностранным водителям, которые совершают правонарушение в России. Президент потребовал обеспечить неотвратимость наказания для иностранных граждан и иностранных перевозчиков за нарушения ПДД. Они должны будут оплачивать штраф, до выезда из России. В столице такие штрафы оплачивает только один процент иностранцев.

До 1 июля 2020 года все четырех полосные трассы должны оснастить системами разделения встречных направлений. Для этого правительство готово изменить нормативные акты. Считается, что данные меры позволят снизить количество ДТП, когда автомобиль выезжает на встречную полосу.

Также до 1 февраля Путин поручил создать единую базу автолюбителей, которая позволит проверять граждан на наличие всевозможных ограничений. Отметается, что база будет доступна для компаний, сдающих в аренду автомобили. В связи с этим водителей лишенных прав среди арендаторов авто станет меньше. Также работа станет легче и для таксомоторных предприятий.

Иван Юрьев