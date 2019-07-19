Зачастую у автомобилистов очень много вещей находится в багажнике, однако не все они нужны. Без чего не сможет обойтись ни один водитель, сообщает DEITA.RU со ссылкой на автоэксперта.

Домкрат и балонник должны быть обязательно, ведь от прокола колеса или пореза еще не застрахован ни один автовладелец. Отметим, что стоят они не дорого, около двух тысяч рублей в месяц.

Буксировочный тросс выручит в том случае, если с машиной случится какая-то поломка и ее придется доставлять на буксире в авторемонт. Наличие тросса поможет хорошо сэкономить на эвакуаторе.

Канистра с бензином тоже не лишняя вещь в багажнике. Нужны они на всякий пожарный случай, чтобы доехать до ближайшей АЗС.

Пятым предметом автоэксперты называют банальную отвертку — плоскую и крестовую. Они могут понадобиться в случае мелкой поломки.

Екатерина Брязгунова