Личные данные миллионов пользователей Instagram утекли в сеть, сообщает DEITA.RU. Об этом заявила специалистка по кибербезопасности Анураг Сен (Anurag Sen), обратившись к TechCrunch.

Около 50 миллионов Instagram-блогеров могут обнаружить свои личные данные в открытом доступе в интернете. Отображается даже закрытая информация: адреса почты и телефоны пользователей, оценка стоимости аккаунта, вовлеченность и охват публикаций. Некоторые из опрошенных граждан подтвердили, что данные верны. Среди пострадавших оказались популярные блогеры.

База данных, как оказалось, принадлежит компании Chtrbox, которая продает блогерам спонсорские посты. Комментировать ситуацию в компании отказались.

Теперь база уже недоступна, специалисты выясняют причины произошедшего.

Анастасия Туркова