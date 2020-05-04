telegr wh call

Новости

53 новых: в Приморье выросло число заболевших коронавирусом

4 Май 2020, 10:45

Названы возможные сроки возобновления полётов за границу

4 Май 2020, 10:15

В начале новой недели владивостокцы остались дома

4 Май 2020, 09:45

Синоптики сделали прогноз: в ожидании циклона

4 Май 2020, 09:15

Полиция Приморья объявила охоту на любителей шашлыков

4 Май 2020, 08:15

Усилить или смягчить – Роспотребнадзор о карантинных мерах

4 Май 2020, 07:15

Коронавирус пришел к пациентам Кащенко

4 Май 2020, 06:15

Парад Победы состоится в Белоруссии

4 Май 2020, 05:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

53 новых: в Приморье выросло число заболевших коронавирусом

маска, вирус, болезнь, ученый

Количество случаев заражения выросло

По состоянию на утром понедельника, 4 мая, в Приморском крае зарегистрировано 547 случаев заражения COVID-19 с момента начала эпидемии, сообщает DEITA.RU.

Согласно официальной информации оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки ей заболело ещё 53 человека.

Как отмечают специалисты, Большинство пациентов – женщины. Основным путем заражения на сегодняшний день является семейно-бытовой контакт.

Основными очагами заболеваемости коронавирусом в Приморье продолжают оставаться крупные города, такие как Владивосток, Находка, Артём.

Читайте также:

В начале новой недели владивостокцы остались дома

Полиция Приморья объявила охоту на любителей шашлыков

Усилить или смягчить – Роспотребнадзор о карантинных мерах

Дмитрий Шевченко

Популярное

Ситуация серьезная: Кожемяко сделал важное заявление по коронавирусу

Собственника ТЦ во Владивостоке оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Крупная рыба: приморский нарушитель самоизоляции оказался серийным преступником

Меломан на элитной машине не пропустил скорую помощь во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...