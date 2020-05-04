53 новых: в Приморье выросло число заболевших коронавирусом

По состоянию на утром понедельника, 4 мая, в Приморском крае зарегистрировано 547 случаев заражения COVID-19 с момента начала эпидемии, сообщает DEITA.RU.

Согласно официальной информации оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки ей заболело ещё 53 человека.

Как отмечают специалисты, Большинство пациентов – женщины. Основным путем заражения на сегодняшний день является семейно-бытовой контакт.

Основными очагами заболеваемости коронавирусом в Приморье продолжают оставаться крупные города, такие как Владивосток, Находка, Артём.