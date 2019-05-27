Средняя зарплата врача-отоларинголога во Владивостоке составляет 56 тысяч рублей в месяц, об этом DEITA.RU заявил представитель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Аналитики компании проанализировал зарплаты врачей-отоларингологов в 70 крупнейших российских городах, в том числе в дальневосточной столице.

В результате удалось выяснить, что отоларинголог во Владивостоке в среднем получает 56 тысяч рублей. Его коллеги в Москве зарабатывают в 75 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 62 тысячи рублей в месяц.

Стоит отметить, что в экс-столице Дальнего Востока отоларинголог получает на две тысячи меньше своего владивостокского коллеги, в столице Забайкалья — на девять тысяч меньше.

Екатерина Брязгунова