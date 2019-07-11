Роскачество дало рекомендации по правильному использованию гаджетов, сообщает DEITA.RU.



После недавнего случая, когда ребенок погиб из-за того, что в его руках взорвался телефон, специалисты Роскачества дали рекомендации по безопасному использованию смартфонов и правильной зарядке.

Прежде всего, нельзя допускать перегрева телефона: не оставляйте его под прямыми солнечными лучами и под подушкой.

Пользуйтесь только оригинальным зарядным блоком.

Не играйте в игры, не смотрите видео и не грузите «тяжелые» приложения во время зарядки. Это приводит к усиленному нагреванию аппарата.

Старайтесь не ронять телефон: ко взрыву может привести в том числе и неудачное приземление.

Не носите телефон в заднем кармане брюк: деформация может привести ко взрыву.

При вздутии аккумулятора ни в коем случае не используйте его.

Елена Миронова