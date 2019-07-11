Роскачество дало рекомендации по правильному использованию
гаджетов, сообщает DEITA.RU.
После недавнего случая, когда ребенок погиб из-за того, что в его руках взорвался телефон, специалисты Роскачества дали рекомендации по безопасному использованию смартфонов и правильной зарядке.
Прежде всего, нельзя допускать перегрева телефона: не оставляйте его под прямыми солнечными лучами и под подушкой.
Пользуйтесь только оригинальным зарядным блоком.
Не играйте в игры, не смотрите видео и не грузите «тяжелые» приложения во время зарядки. Это приводит к усиленному нагреванию аппарата.
Старайтесь не ронять телефон: ко взрыву может привести в том числе и неудачное приземление.
Не носите телефон в заднем кармане брюк: деформация может привести ко взрыву.
При вздутии аккумулятора ни в коем случае не используйте его.
Елена Миронова