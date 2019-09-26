60 заявок подано на конкурс «тигриных колонн» в Приморье

Принять участие в «полосатом» конкурсе захотели разные приморские коллективы. На данный момент, на участие в традиционном для Владивостока конкурсе, уже подали 60 заявок, сообщает DEITA.RU.

По итогам шествия будет выбрана лучшая колонна. Критерии оценки привычные: единая концепция, самое яркое и красочное оформление, оригинальная подача в момент прохождения по проспекту и многое другое.

Кроме того, жителей и гостей Дальневосточной столицы в субботу ждут и другие развлекательные мероприятия: открытый турнир по баскетболу, показ и мастер-классы от молодых дизайнеров, конкурсы и выступления творческих коллективов. Все победители получат подарки.

В честь праздника жителей и гостей Владивостока ждет сюрприз – на сцене дворцовой площади выступят группы «Серьга» и Uma2rman.

Стать участниками «тигриного» шествия могут все желающие, и школьники, и студенты, заявки на участие принимаются до 25 сентября включительно. «Полосатая колона» во Владивостоке начнет свое движение в воскресенье,29 сентября, по традиционному маршруту: от Океанского проспекта – от Дворца детского творчества до центральной площади.

Стоит отметить, что традиционное празднование дня тигра пройдет во Владивостоке в рамках госпрограммы «Развитие туризма Приморского края» два дня подряд, и субботу, и в воскресенье. Именно 29 сентября пройдет шествие «тигриных колонн».

Кононенко Екатерина