telegr wh call

Новости

Краевая корпорация займется «Дальневосточной ипотекой» в Приморье

26 Сентябрь 2019, 21:56

Официально: полиция скажет россиянам, как делать не надо

26 Сентябрь 2019, 21:45

Ушел среди близких: умер известный политический деятель

26 Сентябрь 2019, 21:15

60 заявок подано на конкурс «тигриных колонн» в Приморье

26 Сентябрь 2019, 21:10

Трутнев разберется с парковками: в скандал на Камчатке вмешался полпред

26 Сентябрь 2019, 20:45

Медработники Приморья получили единовременные выплаты на 20 млн рублей

26 Сентябрь 2019, 20:44

Учреждения культуры обновляются в Приморье

26 Сентябрь 2019, 20:20

Столичную площадь сковали вечерние пробки

26 Сентябрь 2019, 20:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

60 заявок подано на конкурс «тигриных колонн» в Приморье

26 Сентябрь 2019, 21:10

День тигра

Принять участие в «полосатом» конкурсе захотели разные приморские коллективы. На данный момент, на участие в традиционном для Владивостока конкурсе, уже подали 60 заявок, сообщает DEITA.RU.

По итогам шествия будет выбрана лучшая колонна. Критерии оценки привычные: единая концепция, самое яркое и красочное оформление, оригинальная подача в момент прохождения по проспекту и многое другое.

Кроме того, жителей и гостей Дальневосточной столицы в субботу ждут и другие развлекательные мероприятия: открытый турнир по баскетболу, показ и мастер-классы от молодых дизайнеров, конкурсы и выступления творческих коллективов. Все победители получат подарки.
В честь праздника жителей и гостей Владивостока ждет сюрприз – на сцене дворцовой площади выступят группы «Серьга» и Uma2rman.

Стать участниками «тигриного» шествия могут все желающие, и школьники, и студенты, заявки на участие принимаются до 25 сентября включительно. «Полосатая колона» во Владивостоке начнет свое движение в воскресенье,29 сентября, по традиционному маршруту: от Океанского проспекта – от Дворца детского творчества до центральной площади.

Стоит отметить, что традиционное празднование дня тигра пройдет во Владивостоке в рамках госпрограммы «Развитие туризма Приморского края» два дня подряд, и субботу, и в воскресенье. Именно 29 сентября пройдет шествие «тигриных колонн».

Кононенко Екатерина

Читайте также:

Видео: во Владивостоке рухнул мост

«Продадут край Китаю» — идея аквапарка на острове взорвала интернет

«Тайфун вообще смоет» — размытую в Приморье дорогу показали на видео

Популярное

26 сентября вступает в силу новый пенсионный закон

Женщина осталась без ноги в приморском зоопарке

В Приморье мост обрушился под груженым самосвалом

«Слушать совершенно неинтересно» — Кожемяко не смог оправдаться за дороги
‡агрузка...
Загрузка...