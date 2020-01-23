600 заболевших: уже три китайских города изолировали

В Сети появились кадры из блокированного из-за распространения вируса города, сообщает DEITA.RU.



Власти Китая приняли решение временно изолировать еще один город в стране из-за вспышки заболеваемости пневмонией, которую вызывает ранее неизвестный вирус. Как пишет РИА Новости, выезд запрещен из города Хуанган с 24 января. Население города 7,5 млн человек.

В городе с пятницы прекращается работа общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение будет работать только на въезд в город. Также по поручению властей закрывается центральный рынок и отменяются все массовые мероприятия.

На границах города будут работать посты. Все выезжающие и въезжающие автомобили будут проверять. Если у людей обнаружат признаки болезни, их сразу же доставят в больницы. Такие же меры были приняты днем ранее в Ухане.

По последним данным, от неизвестного ранее вируса погибли 17 человек. Заболевшими считают 600. Вирус уже вышел за границу Китая и распространился в Таиланде, Южной Корее, Японии и США.

По данным на вечер 23 января стало известно о третьем изолированном городе - Эчжоу. Там работа всего общественного транспорта, маршрутных автобусов, туристических арендованных автобусов, сельских пассажирских транспортных средств и паромов временно приостанавливается.

Елена Миронова