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65 домов оставят без света в пятницу во Владивостоке
Причина – в плановых работах на сетях, сообщает DEITA.RU.
В пятницу, 24 января, во Владивостоке пройдут плановые отключения электричества. Об этом предупредили в МУПВ ВПЭС.
Так, из-за работ по ремонту и диагностике сетей света не будет в 65 домах. Отключения продлятся с 9.00 до 17.00.
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