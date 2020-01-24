65 домов оставят без света в пятницу во Владивостоке

Причина – в плановых работах на сетях, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 24 января, во Владивостоке пройдут плановые отключения электричества. Об этом предупредили в МУПВ ВПЭС.

Так, из-за работ по ремонту и диагностике сетей света не будет в 65 домах. Отключения продлятся с 9.00 до 17.00.

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