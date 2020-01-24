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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

65 домов оставят без света в пятницу во Владивостоке

Электрик

Причина – в плановых работах на сетях, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 24 января, во Владивостоке пройдут плановые отключения электричества. Об этом предупредили в МУПВ ВПЭС.

Так, из-за работ по ремонту и диагностике сетей света не будет в 65 домах. Отключения продлятся с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Адмирала Фокина ул.  3А,

5,

5А,

7,

7А,

9,

11,

Александровича ул.  34,

34А,

36,

38,

38Д,

40В,

Зеленая ул.  23,

24,

25,

26,

27,

28,

30,

31,

32,

32А,

33,

35,

36,

37,

38,

39,

40,

41,

42,

43,

44,

45,

47,

Земляничная ул.  39,

49,

51,

55,

Клары Цеткин ул.  15,

16,

17,

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24,

26,

28,

Ладыгина ул.  4,

5,

5А,

11,

Маковского ул.  194,

196,

198,

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Пушкинская ул.  13,

27,

Светланская ул.  65,

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