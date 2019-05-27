Женщина отказалась забирать своё чадо, сообщает DEITA.RU.

Игровая комната в одном из торговых центров Москвы стала местом одинокого обитания ребёнка, ожидающего свою мать. Администрация пыталась дозвониться до нерасторопной мамы. Когда это всё-таки удалось сделать, женщина заявила, что не собирается его забирать.

Начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов передал агентству "Москва", что по факту произошедшего назначена проверка. Мать, предложившая сотрудникам ТЦ "оставить ребёнка себе" задержана.