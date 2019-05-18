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Источник изображения: Сергей Трэйне

С киберпреступниками можно воевать многие годы, их можно вычислять и привлекать к ответственности за мошенничество. Однако, данная мера гарантирует только то, что аферисты будут наказаны, гарантии возврата денег нет и никогда не будет. Единственное, что действительно может сделать каждый человек, — это защитить себя от кибермошенников, зная несколько простых правил, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Роскачестве, сегодня по миру гуляет новый вирус, воздействующий на компьютеры. Признаки появления вируса на устройстве просты: файлы перестают открываться, а во всех папках появляется текстовый документ, в котором указана сумма и куда перечислить деньги. После получения средств мошенники обещают выслать декодирующую программу.

Роскачество называет семь простых правил, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников:

  1. использование антивирусной программы,
  2. запрещено вводить логин и пароль на сомнительных сайтах,
  3. на компьютер следует установить пароль, а отходя от техники, уводить ее в спящий режим,
  4. использовать только разные и сложные пароли на всех интернет-ресурсах,
  5. не открывайте подозрительные письма на электронной почте,
  6. не устанавливайте пиратский софт.
  7. не подключайтесь у незащищенному Wi-Fi.

Екатерина Брязгунова

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