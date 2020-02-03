70% россиян хотят поменять профессию

Довольно большое число россиян – около 70% трудоспособного населения – хотело бы поменять профессию, сообщает DEITA.RU.

Согласно исследованию Superjob, 44% из тех, кто хочет изменить свою жизнь таким образом, готовы кардинально поменять род своей деятельности. 28% сказали о том, что непрочь были бы поработать в смежной сфере.

14% считают, что им было бы полезно пройти переподготовку. Еще 7% отметили, что не хотят менять свою работу.

Чаще всего говорит о смене работы молодежь – от 18 до 34 лет. Более 50%, отметивших желание изменений, зарабатывают до 30 тысяч рублей в месяц. Впрочем, люди с зарплатой от 80 тысяч также говорят о своей готовности к переменам – таких около 32%.

Специалисты отмечают, что основными причинами, по которым люди готовы сменить работу, является либо низкая зарплата, либо неверный выбор специальности в юные годы.