70% смертельных аварий на Дальнем Востоке происходит из-за убитых дорог

Об этом заявил Александр Козлов, глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в интервью «Российской газете», сообщает DEITA.RU.



Речь шла о развитии Дальневосточного федерального округа в целом, так и о развитии его инфраструктуры в частности. Разумеется, в беседе особое внимание уделили больной теме дальневосточных дорог.

Министр привёл статистику ГИБДД, согласно которой семьдесят процентов ДТП со смертельным исходом происходит на «убитых» дорогах Дальнего Востока. При этом ситуация с подобными авариями в других регионах страны показывает не более 45%. Стоит напомнить, что ДВФО занимает почти треть от всей территории России, и представляет настолько пугающую статистику.

Столицей Дальнего Востока является город Владивосток, который входит в топ самых плохих дорог в стране. А Приморье в целом входит в топ по количеству ДТП, большая часть которых происходит из-за плохих дорог. Ужасное состояние дорог возмутило даже полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, недавно совершившего инспекцию по дорогам Владивостока. Оценив состояние дорог, политик отчитал мэрию Владивостока за неправильно растраченные средства на модернизацию дорожной сети города. Юрий Трутнев отметил, что для того, чтобы латать дороги есть средства городского бюджета, а государственные деньги необходимо вложить в развитие транспортной сети.

Софья Корф