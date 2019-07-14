Бизнесмены назвали причины проблем в этом секторе экономики, сообщает DEITA.RU.



На минувшей неделе ВЦИОМ провел опрос российских предпринимателей. Представителям бизнеса задавали вопросы о состоянии экономики в России и о том, что мешает предпринимателям.

Судя по опубликованным результатам опроса, 71% предпринимателей считает, что сейчас в стране неблагоприятные условия для ведения бизнеса. Только 2% опрошенных указали на то, что сиуация явно благоприятная.

По мнению 80% опрошенных, государство не уделяет достаточно внимания развитию бизнеса и помощи предпринимателям.

Виной сложившейся ситуации, по мнению бизнесменов, уровень благосостояния населения, распространенной коррупции и монополизация рынка.

Елена Миронова