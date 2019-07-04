Более 130 мероприятий, посвященных празднику «День семьи, любви и верности», пройдет в Приморье в этом году, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали во время пресс-конференции, прошедшей в администрации Приморья в четверг, 4 июля.



Как отметила директор краевого департамента записи актов гражданского состояния Ольга Андросова, праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Приморского края. Будут организованы концерты, конкурсы, семейные встречи, имя наречения ребенка и многое другое.

«Мероприятий очень много всех приглашаем, тем более, что все они организовываются совместно с муниципальными отделами ЗАГСа. На них 75 семьям Приморья будут вручены общественные награды в честь праздника. Хотелось бы отметить, что в последние годы у нас сложилась тенденция, что знаки получают семейные пары прожившие в браке более 60 лет», - рассказала директор краевого департамента.

По ее словам, для того чтобы получить награду необходимо соблюсти четыре требования. Во-первых семейная пара должна прожить в браке более 25 лет, их отношения должны быть построены на любви и верности, семья должна быть благополучной и воспитать детей достойными членами общества.

«Восемь пар проживших в браке 60 лет в этом году подучат награду, еще одна пара в этом году отметит свое 69-летие совместной жизни. Более 30 медалей получат семейные пары, прожившие в браке 50 лет, и многие другие», - подчеркнула Ольга.

Отметим, что за первые полгода в Приморье было заключено более пяти тысяч браков. В праздничные дни в крае будет заключено 292 брака, большинство из них будут зарегистрированы в выходные дни, однако одна пара из Красноармейского района закрепит свой брак в сам праздник 8 июля.

Иван Крышан