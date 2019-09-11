76 тысяч зарабатывает важный начальник в столице

Начальник цеха в дальневосточной столице получает 76 тысяч рублей за месяц полноценного труда, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет сервис поиска работы Superjob.

Согласно данным, полученным в ходе полномасштабного анализа рынка труда в семидесяти городах России, самая большая заработная плата у начальника цеха в Москве. Здесь люди, трудящиеся на соответственной должности, получают 95 тысяч рублей. Ситуация в культурной столице с зарплатами несколько хуже. В Питере начальник цеха зарабатывает примерно за 21 трудовой день в месяц 83 тысячи.

На Дальнем Востоке традиционно заработные платы ниже. В Чите начальник цеха получает не больше 64 тысяч, а в экс-столице региона — 73 тысячи.

Екатерина Брязгунова