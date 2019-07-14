Мэрия Владивостока этим летом решила взять пример с мэрии Москвы и закупить электробусы для использования в городе. Однако в Москве эта идея провалилась, безжизненной она может оказаться и во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.



На прошлой неделе стало известно о том, что администрация города Владивостока объявила аукцион на покупку двух элетробусов для движения по городским дорогам. Пример мэрия, судя по всему, взяла с администрации Собянина: в 2018 году Москва также провела большую закупку электробусов отечественного производства.

Однако у Москвы выстроить нормальную маршрутную сеть из автобусов на электричестве не получилось. Как писал тогда блогер-урбанист Илья Варламов, практически все автобусы постоянно проходили ремонт.

Еще одна особенность тех автобусов, которые купила Москва и хочет купить Владивосток, система зарядки. Предполагается, что городской автобус будет ездить по несколько часов подряд по пробкам и сопкам, набитый пассажирами и не разряжаться. А заряд для следующей поездки должен набиваться в батарею от зарядки стоимостью 15 млн рублей.

Опыт Москвы показал, что даже заряженный автобус из-за частых поездок, пробк и перегрузок, может встать посреди дороги без энергии. Чтобы решить эту проблему его необходимо эвакуировать с места.

Напомним, в этом году мэрия потратит 77 млн на два электробуса и зарядку. Цена одного экологичного автобуса – около 31 млн рублей. На эти деньги удалось бы купить 5-7 обычных автобусов.

Елена Миронова