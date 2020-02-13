8 человек погибло в ДТП с автобусом из Украины

В Псковской области произошла авария, в которой, по предварительным данным, погибло 8 человек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным региональных спасателей, ДТП произошло на 475 километре федеральной трассы "Р-23" Пустошкинского района.

Сообщается, что одним из участников аварии стал микроавтобус с украинскими номерами. Подробности происшествия выясняются.