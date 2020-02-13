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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

8 человек погибло в ДТП с автобусом из Украины

ДТП, авария, знак аварийной остановки, происшествие

Подробности происшествия выясняются

В Псковской области произошла авария, в которой, по предварительным данным, погибло 8 человек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным региональных спасателей, ДТП произошло на 475 километре федеральной трассы "Р-23" Пустошкинского района.

Сообщается, что одним из участников аварии стал микроавтобус с украинскими номерами. Подробности происшествия выясняются.

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