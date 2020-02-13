Новости
Путин призвал запустить экономику
13 Февраль 2020, 11:00
Прибывший из Китая мужчина напал на таможенника
13 Февраль 2020, 10:45
8 человек погибло в ДТП с автобусом из Украины
13 Февраль 2020, 10:30
В России предложили учредить новый праздник
13 Февраль 2020, 10:15
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик возглавил заседание Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае
13 Февраль 2020, 10:04
Приморье заняло неожиданную строчку рейтинга автоугонов
13 Февраль 2020, 10:00
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом
13 Февраль 2020, 09:45
СМИ: В России гибнет здравоохранение
13 Февраль 2020, 09:30
8 человек погибло в ДТП с автобусом из Украины
Подробности происшествия выясняются
В Псковской области произошла авария, в которой, по предварительным данным, погибло 8 человек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Согласно данным региональных спасателей, ДТП произошло на 475 километре федеральной трассы "Р-23" Пустошкинского района.
Сообщается, что одним из участников аварии стал микроавтобус с украинскими номерами. Подробности происшествия выясняются.
Читайте также:
Приморье заняло неожиданную строчку рейтинга автоугонов
Всемирно известный памятник археологии уничтожают в Приморье
Дом «для войны семей» продается во Владивостоке
Популярное
Loading...
Загрузка...