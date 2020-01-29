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6 Декабрь 2019, 18:15

80 классов закрыты на карантин по гриппу в школах Приморья

школа

Учебу для школьников отменили сразу в 80 классах 28 общеобразовательных школ Приморья. Сообщается, что причиной стала высокая сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на правительство Приморского края.

Только в приморской столице закрыли 37 классов, в 13 учреждениях. Кроме школ под номерами 9, 26, 28, 60, 63, с 67 по 70, 73 и 82-ой, под карантин подпала и владивостокская гимназия №2. В общем по всему Приморью закрылись на «временную консервацию» 80 школьных классов.

В Минздраве края отмечают, что несмотря на разгулявшийся в мире китайский коронавирус, закрытие конкретно приморских школ – явление сезонное и рядовое. По информации ведомства, подобные вспышки острых респираторных болезней довольно характеры для января. Эксперты связывают это с возвращением ребят с зимних каникул, особенно тех, кто уезжал с семьей в жаркие страны. «Нагулянные» в отпусках болезни могут провоцировать кратковременные пики заболеваемости.

Евгений Черемухин

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