83% горожан отрицательно оценили работу мэра Владивостока

Таковы результаты опроса, проведенного ИА DEITA.RU.

На минувшей неделе во Владивостоке прошел юбилейный Восточный экономический форум. О том, как жители города оценили работу мэра Олега Гуменюка по подготовке города к ВЭФ и не только, красноречиво говорят результаты опроса, проведенного агентством.

Каждый год ВЭФ становится все волнительнее и волнительнее. Речь даже не о том, что на форум съезжается больше высокопоставленных гостей. Последние несколько лет ежегодное международное мероприятие Приморье встречает сильными дождями и тропическими ливнями. 2019-й не стал исключением. Мало того, что за неделю до ВЭФ Владивосток поливало как из ведра, так еще и городская инфраструктура не справилась — затопленные по пояс улицы, рухнувшие подпорные стены, оползни в черте года, уничтожающие трассу, многокилометровые пробки… А в качестве развлечений — sap-прогулки по городским улицам.

Даже самому малограмотному человеку понятно — так быть не должно. А если говорить, про региональный центр, на мероприятие в котором собираются тысячи гостей из других стран и на подготовку к которому, не побоюсь этого слова, потрачены миллионы рублей, так быть тем более не должно. В связи с этим DEITA.RU задалось самым простым вопросом: справились ли городские власти с обрушившейся на столицу стихией. Ответ оказался очевиден: нет, не справились. Следом встал вопрос: «Как жители Владивостока оценивают работу главы города Олега Гуменюка?». Именно этот вопрос и был задан читателям сетевого издания.

Положительно работу мэра оценили всего лишь 4 процента респондентов. Еще 8,6 процента уверены, то результат работы Олега Гуменюка удовлетворительный. «Явных результатов нет, но хуже не стало», уверены они. О своем безразличии к трудам главы дальневосточной столицы заявили 3,4 процента опрошенных.

Остальные же 83 процента раскритиковали работу Олега Гуменюка на посту мэра Владивостока. «Отрицательно. Светлое будущее явно не наступило. А ведь столице обещали лучшую жизнь», - возмущаются жители.

Отметим, что Олег Гуменюк возглавляет городскую администрацию почти год: 22 декабря 2018 года он был назначен и.о. главы Владивостока, однако серым кардиналом в сером доме стал значительно раньше.

Екатерина Брязгунова