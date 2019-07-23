Театр молодежи выдал рекордное количество премьер за прошедший театральный сезон. За 9 месяцев представлено 9 премьер, а также проведен II Тихоокеанский Международный фестиваль современной драматургии «Метадрама-2019».

Столь плодотворный творческий год выдался в театре впервые. За один сезон значительно обновлен репертуар. Можно сказать, что Театр молодежи в Год театра установил личный рекорд.

Актеры получили очень разнообразный творческий опыт. 9 спектаклей выпустили 8 разных режиссеров, как «своих», так и приглашенных. В формате режиссерских лабораторий на фестивале современной драматургии «Метадрама» эскизы спектаклей рождались за очень короткий срок - 3-4 дня. Сезон 2018-2019 для театра стал годом высокой творческой концентрации. Как и было заявлено прежде, театр идет курсом перемен.

Театральный сезон открылся в октябре 2018 года спектаклем «Клятва» по пьесе Александра Фадеева «Молодая гвардия». Режиссер Сергей Руденок.

К новогодним праздникам вышли две премьеры: «Хроники Тридесятого. Дело об исчезнувшем эликсире», режиссер Евгения Серебрянская, и «Бременские музыканты», режиссер Анастасия Федосеева.

Премьера новой театральной формы – «беби театр» для самых маленьких, где малыши не просто зрители, они становятся полноценными участниками театрального действа, состоялась в феврале. Спектакль «СонЛандия». Режиссер Виталий Дьяченко, Санкт-Петербург.

Март ознаменован премьерой спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина», которая открыла обновленную малую сцену. Режиссер Виталий Дьяченко.

В марте же на главной сцене театра состоялась премьера комедии «Шум за сценой». Режиссер - Денис Малютин, Москва.

Май подарил зрителям спектакль «Алиса в стране чудес». Режиссер Лидия Василенко.

В июне на малой сцене состоялся премьерный показ проекта «Планета Д». Поставил его режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Красный. «Планета Д» - театральный эксперимент в котором режиссер создавал сюжет спектакля совместно с актерами.

Июнь отмечен еще одним важным событием - во второй раз прошел Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама». Фестиваль выдался насыщенным — за пять дней произошло 24 творческих события, на площадках театра выступили 14 театральных коллективов Дальнего Востока и зарубежные гости из Республики Кореи и Малайзии.

Завершился сезон 2018-2019 премьерой по комедии Гоголя «Ревизор». Поставил современный вариант бессмертной пьесы классика русской литературы режиссер из Иркутска Станислав Мальцев.

Ирина Павленко