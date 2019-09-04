В Сети распространяется фотография очередного школьного беспредела, сообщает DEITA.RU.



О школьных поборах на новые окна, парты и охрану известно давно. Однако экономический кризис начал отражаться и на школьных столовых.

Как сообщает телеграм-канал Readovka, в Брянск пришли 90-е. Родители учеников одной из местных школ получили задачу от руководства учебного заведения – «добровольно-принудительно» обеспечить продуктами питания школьную столовую.

В Сеть даже утекли кадры расписки, которую родители должны подписать: принести для питания ребенка 50 кг картошки, 6 кг капусты, и по 3 кг морковки, лука и свеклы.





В последний раз такие правила, приносить овощи в школу, существовали только в 90-е годы.

Елена Миронова