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99 выздоровели: количество победивших Ковид приморцев растёт

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Озвучена статистика излечения от коронавируса в Приморье

Пройти успешный курс лечения от коронавируса удалось ещё 33 жителям Приморья, сообщает DEITA.RU.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией отрапортовал о 99 людях, которые выздоровели в крае с момента начала эпидемии COVID-19. 

Все они проходили лечение под наблюдением врачей и в данный момент выписаны из больниц. Так, за последние сутки медицинские учреждения покинули 11 человек, четверо из которых дети. Самому маленькому пациенту всего два месяца.

На сегодняшний день под наблюдением врачей в Приморье остаются 444 пациента с коронавирусом.

За последние сутки в крае зафиксировано 53 новых случая инфицирования COVID-19.

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