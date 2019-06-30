Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ планируют обсудить вопрос мирного договора во время встречи в японском городе Осака, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.

По словам Абэ, он рассчитывает на дискуссию о заключении мирного договора по результатам встреч между переговорщиками Японии и России.

Напомним, вопрос подписания мирного договора между двумя государствами висит уже не первое десятилетие. Хотя после Второй мировой войны и был составлен соответствующий документ, но тогда его отказались представители СССР. Теперь же его заключению препятствуют территориальные претензии со стороны России. Они считают, что четыре острова Курильской гряды должны принадлежать Японии.

Добавим, что данный вопрос сильно беспокоит жителей Дальнего Востока, которые в 2004 году потеряли часть островных территорий на реке Амур. В связи с этим россияне активно следят за тем, что ждет четыре Курильских острова. В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что передавать Японии острова не планирует.

Екатерина Брязгунова