Абонент временно недоступен: зэков прогонят с сайтов знакомств

Главные силовые ведомства России совместно с Роскомнадзором планируют уже в следующем году установить по периметру мест лишения свободы специальные устройства для блокировки сотовой связи. Таким образом, силовики хотят оградить «вольное» общество от зэков, славящихся своим умением дистанционно вытянуть все деньги и ценности у сердобольных граждан. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно информации от представителей Министерства внутренних дел, вопрос об установке специальных «блокираторов» сотовой связи должен окончательно решить до конца июля следующего года.

Мимо этого в Госдуму уже направлен законопроект, который обяжет российских мобильных операторов блокировать сим-карты осужденных граждан, «мотающих срок» в местах лишения свободы. Зампредседателя «безопасного» комитета Госдумы Александр Хинштейн отметил, блокировка ряда мобильных номеров россиян будет происходить по заявлению руководства исправительных учреждений.

Хинштейн отметил, что установленные во всех тюрьмах и колониях запреты на использование заключенными мобильных телефонов в большинстве случаев не работают. По его словам, ежегодно надсмотрщики изымают десятки тысяч гаджетов у зэков и при этом последние через некоторое время все равно находят способы, чтобы выйти в интернет.

Отмечается, проблема заключается не в самом наличии мобильных устройств, а в целях их использования. Утверждения, что блокировка сотовой связи в исправительных учреждениях поставит крест на «единственном связующем звене между заключенными и родными» в корне неверны хотя бы потому, что большинство зэков тайно используют телефоны не для того, чтобы украдкой под одеялом написать сообщение маме.

«Заключенные используют телефон, чтобы продолжать совершать различные мошенничества и «не терять связь» с членами своей преступной группировки, а также дистанционно оказывать давление на свидетелей, жертв и других участников уголовного дела», - заявил депутат Госдумы.

Для особо переживающих за «тяжелую долю» осужденных напомним, что блокировка сотовых вышек никак не отразится на старом добром способе связи зэков с родными и близкими - бумажных письмах через почтальона исправительного учреждения, «передачках» и личных свиданиях.

Кстати о личных свиданиях. Законопроект вызвал особый ажиотаж среди так называемых «ждуль» и «заочниц» - девушек, которые видят особую романтику в «отношениях» с обитателями мест не столь отдаленных. Для тех, кто думает, что это шутка, DEITA.RU приводит несколько выдержек из переписок девушек в одной из «профильных» групп в социальных сетях.

«Познакомилась с молодым человеком через видео чат, он находится в местах лишения свободы. Вот уже год общаемся и все прекрасно, хотим расписаться, но боюсь самого «заведения». Страшно. Кто-нибудь так же знакомился? Было ли продолжение вашей истории? Как вообще это происходит?», - пишет неопытная «ждуля».

«А что там страшного? Никто вас не укусит. Распишетесь и через три дня на волю. Вы. А любимый за забор опять», - отвечают ей «коллеги».

Участниц форумов волнуют и «бытовые» вопросы.

«Как убедить милого нормально одеваться? Он мода сто раз поменялась, пока он сидит. Его гардероб сейчас - это жесть, «привет из 90-х». То что я предлагаю купить, ему не нравится. А мне же будет стыдно с ним лишний раз стыдно в люди. Что посоветуете?»

«У моего посидели все волосы, это его очень старит. Хотела на дс покрасить его хной, но он начал орать, не получилось. С «передачкой» отправила шампунь, но налила туда оттеночный специальный. Думала, попробует, увидит какой он красивый покрашеный и согласится со мной, но оттенок лёг кусками. Милый позвонил, сказал, что убьёт меня. Это самое доброе что я услышала. Девочки, чем смыть это? Порошком и мылом пробовал - не смывается. Если я что-то не придумаю, он меня реально убьёт»

Нередки случаи, когда «заочницы» начинают «планировать расширение семьи» задолго до того, как «милый» выйдет на свободу.

«Кто знает, как можно рассчитать пол ребёнка? Мы со своим начали планировать ляльку, на следующем длительном свидании будем пытать. Хочу так все подстроить, что бы уж наверняка доченька была у нас»

В общем, красавицы быстро смекнули, что если указанные поправки в действующее законодательство вступят в силу, то их «зайки» и «котики» мгновенно исчезнут с сайтов знакомств и смс-чатов. Закончится «любовь по телефону». Некому будет таскать баулы с продуктами и сигаретами, а также ездить на длительные свидания. На форумах уже готовят целую петицию против законопроекта.

Екатерина Цой