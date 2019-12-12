Абсолютный рекорд по рыбообработке поставил Владморрыбпорт

В 2019 году ОАО «Владморрыбпорт» добилось значительных успехов в перевалке одного из приоритетных грузов – рыбопродукции. На текущую дату порт обработал 331 000 тонн рыбных грузов, превысив плановый годовой показатель на 10 %. Это абсолютный рекорд за всю историю работы ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», которое в далеком 2008 году начинало с показателя с 166 300 тонн, сообщает DEITA.RU.

Исторический максимум достигнут благодаря реализации проекта по модернизации холодильно – складской инфраструктуры. В 2013 году руководством ОАО «Владморыбпорт» было принято стратегическое решение вернуться в сегмент перевалки рыбопродукции. В июле 2014 года порт возобновил эксплуатацию холодильника напрямую с владельцами рыбопродукции. В результате уже не один год ОАО «Владморрыбпорт» по праву занимает первое место в Российской Федерации по объемам перевалки рыбных грузов. Рост показателей также отмечен в количестве судозаходов рыболовецких судов - за 11 месяцев текущего года обработано 246 судов с рыбопродукцией.

ОАО «Владморрыбпорт» принимает активное участие в правительственных программах по импортозамещению, в том числе продовольственных товаров. В 2019 году за сотрудничество в социальном проекте «Приморская рыба» ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» заслуженно получил благодарность от губернатора Приморского края.

Основной прирост рыбного грузооборота обеспечивается за счет развития логистической инфраструктуры. Вся поступающая в порт рыбопродукция незамедлительно отправляется в различные регионы Российской Федерации. Таким образом, не только у приморцев, но и у всего населения нашей страны имеется возможность покупать качественную дальневосточную рыбу по доступным ценам.

Для обеспечения эффективной обработки рыбного грузопотока Владморрыбпорт реализует грандиозную программу по строительству нового холодильно-складского комплекса, выполнение которой позволит, во-первых, устранить нехватку холодильных мощностей, во-вторых, увеличить скорость обработки грузов, в-третьих, организовать специальную инфраструктуру для осуществления аукционной торговли.