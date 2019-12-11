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Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

медведев

Депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин резко раскритиковал интервью премьер-министра Дмитрия Медведева федеральной прессе, сообщает DEITA.RU.

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.

По мнению парламентария Олега Шеина, председатель правительства России Дмитрий Медведев или не владеет информацией, или намеренно вводит россиян в заблуждение. В своем интервью премьер-министр заявил, что в России имеет место быть рост экономики, с снижается бедность, растут доходы населения и сокращается безработица.

Но, как напомнил депутат, по президентским указам для того, чтобы мы могли догонять передовые страны мира, темпы роста экономики должны быть около 3%. Сейчас же по итогам 2019 года он, по самым оптимистичным оценкам, прогнозируется в 1,5%. В прошлом году было 2,2%, а в позапрошлом – 2,3%. То есть, налицо затухание экономического развития.

Доходы населения растут, но показатель этот, по данным Росстата на 1 октября 2019 года равен всего 0,1%. Что-то близкое к статистической погрешности. Кроме того, а у кого именно выросли реальные доходы? Если внимательнее присмотреться к их структуре, то можно увидеть, что доходы верхней части общества возрастают, а доходы работающего класса, напротив, снижаются.

Упомянул Дмитрий Медведев и пенсионную реформу, сказав, что у него пропал аппетит, когда он ее проводил. Как напомнил Олег Шеин, пропажа аппетита – это когда у человека есть возможность вкусно поесть, но у него нет к этому желания. Но у большинства населения страны есть желание вкусно поесть, но нет возможности. По данным социологического исследования агентства «Ромир» россияне стали покупать в среднем, по сравнению с прошлым годом, на 7% меньше и товаров обыденного потребления, и продуктов питания. Люди стали хуже одеваться, люди стали хуже есть. И это – один из промежуточных итогов пенсионной реформы.

Дмитрий Санников

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