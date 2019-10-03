telegr wh call

Новости

Ребенок отдал миллион знакомому

3 Октябрь 2019, 16:45

В России введут новую льготную категорию

3 Октябрь 2019, 16:30

Автолюбителей перестанут штрафовать по ночам

3 Октябрь 2019, 16:15

Администрации Приморья не хватило денег на обманутых дольщиков

3 Октябрь 2019, 16:00

Осенний призыв коснется не всех

3 Октябрь 2019, 15:45

Крысу обнаружили в бургерной, где обидели женщину с ребенком

3 Октябрь 2019, 15:30

Facebook зазывает россиян шпионить для США

3 Октябрь 2019, 15:15

Мэр Владивостока получил «последнее китайское предупреждение»

3 Октябрь 2019, 15:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Администрации Приморья не хватило денег на обманутых дольщиков

3 Октябрь 2019, 16:00

строительство, строитель, новостройка, стройка

Краевые власти признались, что не могут достроить все проблемные объекты в регионе, и спасать обманутых дольщиков будут за счет федеральных средств,  сообщает DEITA.RU.

Привлечь их планируется привлечь через АО «ДОМ.РФ». В список проблемных домов попало семь адресов: по два в Артеме и Уссурийске и три во Владивостоке. Для привлечения средств в «ДОМ.РФ» были направлены письма о признании застройщиков банкротами и завершении строительства за федеральные средства.

Новые схемы появились благодаря вступлению в законную силу Федерального закона №214-ФЗ, по которому планируется достроить все проблемные дома, которые начали возводить застройщики с привлечением дольщиков.

Весной в Приморье был создан Фонд помощи обманутым дольщикам, тогда сообщалось, что в него привлекут средства, за счет которых будут достроены первые долгострои в Артеме. На счета фонда было переведено 1,5 млрд рублей. Пополнять фонд планировали за счет реализации свободных квартир в достроенных домах. Однако пока ни один из домов не был достроен, хотя часть из них находилась в высокой степени готовности.

Также в новости сообщалось о трех домах во Владивостоке, которые расположены на улицах Пихтовой, Славянской и Иртышской. В список проблемных домов не попал комплекс «Снеговая падь комплекс Д», который возводили по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Строительство планировали завершить в 2017 году, однако там пока не сдали ни одного дома.

Дольщики этого комплекса заявляли о своей проблеме Владимиру Путину во время V Восточного экономического форума, тогда жительница Татьяна рассказала судьбу многострадальной стройки и всех попытках его реанимировать. Последняя такая попытка была в прошлом году, тогда на объект зашел крупный приморский застройщик, но после смены губернатора ему пришлось покинуть объект.

Еще во время встречи с президентом стало ясно, что проблема «Снеговой пади комплекса Д» не будет решена в ближайшее время, потому что эти дома не попадают под действие нового закона – основной заказчик - краевое предприятие «Приморкрайстрой».

Отметим, что письма с проблемными домами в ДОМ.РФ были направлены еще в первые числа августа, заявки на них обещали рассмотреть в ближайшее время, однако судя по релизу с сайта краевой администрации, пока положительного ответа с АО не поступило. Но уже был создан специальный «Фонд защиты прав участников долевого строительства Приморского края», через который планируется вести финансирование проектов.

Иван Юрьев

Читайте также:

Проблемы с аварийным жильём на Сахалине решают раньше намеченных сроков

Долгострои острова Русский бросают вызов ВЭФ

Достраивать "долгострои" будут за счёт регионов

Популярное

Госдума решила запретить наклейки на автомобилях

Эксперты предрекли рублю скорую смерть

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Олимпийский чемпион потребовал отстранения России от Игр
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...