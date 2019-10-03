Администрации Приморья не хватило денег на обманутых дольщиков

Краевые власти признались, что не могут достроить все проблемные объекты в регионе, и спасать обманутых дольщиков будут за счет федеральных средств, сообщает DEITA.RU.

Привлечь их планируется привлечь через АО «ДОМ.РФ». В список проблемных домов попало семь адресов: по два в Артеме и Уссурийске и три во Владивостоке. Для привлечения средств в «ДОМ.РФ» были направлены письма о признании застройщиков банкротами и завершении строительства за федеральные средства.

Новые схемы появились благодаря вступлению в законную силу Федерального закона №214-ФЗ, по которому планируется достроить все проблемные дома, которые начали возводить застройщики с привлечением дольщиков.

Весной в Приморье был создан Фонд помощи обманутым дольщикам, тогда сообщалось, что в него привлекут средства, за счет которых будут достроены первые долгострои в Артеме. На счета фонда было переведено 1,5 млрд рублей. Пополнять фонд планировали за счет реализации свободных квартир в достроенных домах. Однако пока ни один из домов не был достроен, хотя часть из них находилась в высокой степени готовности.

Также в новости сообщалось о трех домах во Владивостоке, которые расположены на улицах Пихтовой, Славянской и Иртышской. В список проблемных домов не попал комплекс «Снеговая падь комплекс Д», который возводили по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Строительство планировали завершить в 2017 году, однако там пока не сдали ни одного дома.

Дольщики этого комплекса заявляли о своей проблеме Владимиру Путину во время V Восточного экономического форума, тогда жительница Татьяна рассказала судьбу многострадальной стройки и всех попытках его реанимировать. Последняя такая попытка была в прошлом году, тогда на объект зашел крупный приморский застройщик, но после смены губернатора ему пришлось покинуть объект.

Еще во время встречи с президентом стало ясно, что проблема «Снеговой пади комплекса Д» не будет решена в ближайшее время, потому что эти дома не попадают под действие нового закона – основной заказчик - краевое предприятие «Приморкрайстрой».

Отметим, что письма с проблемными домами в ДОМ.РФ были направлены еще в первые числа августа, заявки на них обещали рассмотреть в ближайшее время, однако судя по релизу с сайта краевой администрации, пока положительного ответа с АО не поступило. Но уже был создан специальный «Фонд защиты прав участников долевого строительства Приморского края», через который планируется вести финансирование проектов.

Иван Юрьев