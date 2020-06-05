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Администрация города устроила незаконную свалку

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Мэрия Дальнереченска выплатит Росприроднадзору 15,6 млн рублей

Администрация Дальнереченска заплатит 15 645 260 рублей в пользу Дальневосточного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования за в счет возмещения вреда, причиненного почве, сообщает ИА DEITA.RU. Такое решение на днях озвучил Арбитражный суд Приморского края. 

Согласно документам суда, с иском к администрации Дальнереченского городского округа обратилось Управление Росприродадзора по Приморью. В иске ведомство указало, что мэрия организовала свалку, где размещала ТБО. Своей деятельность причин ущерба на указанную выше сумму.

В свою очередь мэрия не согласилась с мнением истца, заявив, что разработала программу строительства на земельном участке комплекса по обезвреживанию муниципальных отходов. Однако стройка была остановлена из-за отсутствия денег, а самим участком мэрия не пользуется в качестве полигона ТБО, это делает компания ООО «Доверие» на основании договора с мэрией города. Соответствующие акты мэрия не подписывает, и делает все, чтобы восстановить нарушенное состояние окружающей среды. 

Суд исследовав материалы дела пришел к выводу, что истец пришел к правильным выводам. Мэрии данный участок не был представлен как полигон для отходов, и не был включен в соответствующий реестр. Также суд не принял возражения ответчика и пришел к выводу, что мэрия пользуется участком, как полигон ТБО, что было доказано административным расследованием. 

В связи с этим Арбитражный суд принял решение взыскать с администрации Дальнереченска в пользу Управления Росприроднадзора по Приморью 15 645 260 рублей в счет возмещения вреда, причиненного почве, как объекту окружающей среды. Обжаловать решение можно в вышестоящих инстанциях. 

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