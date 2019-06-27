Масштабная реформа органов государственной власти проходит в Приморье. Ключевым ее моментом является повышение статуса администрации края до правительства, сообщает DEITA.RU.

С точки зрения правовой базы реформа затронет более 400 краевых нормативно-правовых актов. Первый шаг сделали депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании регионального парламента, утвердив в трех чтениях изменения в Устав Приморского края.

Суть административной реформы, по словам представлявшей в парламенте законопроект первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербина, состоит не только и не столько в смене вывесок, хотя и она произойдет. Планируется создание правительства Приморского края, которое будет состоять из губернатора Приморского края; первого вице-губернатора Приморского края - председателя правительства Приморского края; вице-губернатора Приморского края - руководителя аппарата губернатора Приморского края и правительства Приморского края; заместителей председателя правительства Приморского края; заместителей председателя правительства Приморского края - министров; министров.



«Суть этих изменений – это создание правительства, будут созданы министерства и останутся ведомства. Министерствами станут крупные органы исполнительной власти, в подчинении которых имеется сеть бюджетных учреждений, где должна быть выстроена система управления этими учреждениями. Губернатор передаст часть полномочий, чтобы сосредоточиться на стратегических вопросах», - отметила Вера Щербина. Подчеркнув при этом, что дополнительных расходов из бюджета Приморского края реформа не потребует.

По мнению председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса, дисбаланс в заработной плате руководителей и рядовых сотрудников краевой исполнительной власти, заложенный в реформе, может привести к конфликту в коллективе. «Не будет одинакового разделения целей и задач из –за того, что неравноценно оценивается труд», - отметил Игорь Чемерис, не подвергая сомнению саму необходимость проведения реформы. «Президент на Прямой линии говорил о том, что нам нужно заботиться о людях. Нам не нужно создавать конфликтные ситуации и диспропорции», - обратил внимание на скрытые проблемы реформы Игорь Чемерис.

Как считает же Вера Щербина, не нужно делать «уравниловку», потому что она приводит к тем результатам, которые есть сегодня. «Мы должны поставить на ключевые посты тех людей, которые будут отвечать за целевые показатели», - отметила Вера Щербина, указав на продолжающийся отток населения из региона и сложную демографическую ситуацию в регионе. «Нам с вами нужно решить много задач, чтобы переломить эту ситуацию», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Депутаты поддержали законопроект единогласно. Как считает руководитель фракции «Единая Россия» в краевом парламенте Сергей Слепченко, ,в крае уже имеются позитивные изменения и необходимо подкрепить их теми инструментами, которые позволят делать прорывные шаги по развитию Приморского края. Поддержала документ и фракция КПРФ. Как заметил ее руководитель Анатолий Долгачев, необходимо дать губернатору выстроить систему власти так, как он ее видит. Для того, чтобы потом можно было спросить с него за результаты.

«Этот закон, в первую очередь, направлен на совершенствование государственного управления Приморским краем. Полагаю, что он повысит эффективность работы органов исполнительной власти, их руководителей, создаст дополнительную мотивацию для привлечения к работе в органах власти высококвалифицированных специалистов. По такому принципу работает большинство субъектов Российской Федерации, и, я уверен, что данная инициатива губернатора Приморского края также принесет в короткие сроки свои положительные результаты», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.



Дмитрий Санников