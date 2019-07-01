В Приморье реализуют шесть социальных программ материальной поддержки родителям, сообщает DEITA.RU.

Так, единовременная выплата по рождению первого ребенка составляют 50 тысяч рублей, более 27,3 тысяч рублей направляются молодым родителям из федерального бюджета, более 22,6 тысяч рублей из краевого бюджета. По рождению второго ребенка краевой материнский капитал составит почти 136 тысяч рублей. После рождения третьего родителям смог рассчитывать на ежемесячное пособие в 13,8 тысяч рублей, а материнский капитал увеличится до 177 тысяч рублей. Многодетным семьям предусмотрены льготы по оплате услуг ЖКХ и взносов на Капитальный ремонт. Семьям имеющим пять детей предусмотрена финансовая поддержка на приобретение квартиры или строительство собственного дома. Выплата до 1 миллиона рублей на приобретение автомобиля предусмотрена для семей, где воспитывается шесть и более детей.