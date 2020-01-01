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6 Декабрь 2019, 18:15

Администрация Приморского края перестала существовать

Крыши, АПК, Администрация приморского края

С 1 января 2020 года Администрации Приморского края больше нет. Теперь у нее новый статус – краевого Правительства, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в самом региональном Правительстве, теперь в состав новой организации входит 20 министерств, девять департаментов, шесть агентств и пять инспекций. Для того, чтобы осуществить подобное начинание, руководство и сотрудники всех означенных подразделений вели долгую и кропотливую работу в течение года.

Руководителем Правительства стал глава региона Олег Кожемяко, должность председателя – у первого вице-губернатора Веры Щербина. Обе должности были определены еще на плановом этапе реформирования. А вот остальные кураторы немного изменили сферы своей деятельности.

Примечательно, что Приморье стало почти что последним субъектом России, где до последнего времени была краевая администрация. Вопрос о реформировании подняли в начале 2019 года – все это время над этим велась работа.

Александра Маслова

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