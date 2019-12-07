telegr wh call

Новости

Чемпион мира встретился с юными спортсменами

7 Декабрь 2019, 16:27

«Таскают с раннего утра»: новая «кормушка» эвакуаторов во Владивостоке

7 Декабрь 2019, 16:01

Администрация Приморья объяснила повышение тарифов ЖКХ

7 Декабрь 2019, 15:44

Изящная работа бедрами возбудила соцсети

7 Декабрь 2019, 15:09

В село с котельной, которой нет, завезли уголь, которого нет

7 Декабрь 2019, 15:00

Депутаты решают проблему мобильности инвалидов в Приморье

7 Декабрь 2019, 14:42

Силовики назвали цену приморского Хатико

7 Декабрь 2019, 14:07

Погорел со всем добром: дом сгорел во Владивостоке

7 Декабрь 2019, 13:42

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Администрация Приморья объяснила повышение тарифов ЖКХ

Владивосток, администрация, АПК, центральная площадь

Администрация Приморского края прокомментировала рост тарифов на коммунальные услуги в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали специалисты краевой администрации, тарифы на воду, электро- и теплоэнергию индексируются ежегодно. Это связано, прежде всего, с инфляцией. Кроме того, многие объекты коммунальной инфраструктуры возведены много лет назад, их износ удорожает эксплуатацию, необходимо вкладывать средства в ремонт.

В тех районах,  где проводится комплексная модернизация, тариф будет несколько выше, но рост не превысит в среднем 1%. Как пример можно привести Фокино, где заключена первая в крае концессия, в рамках которой планируется (помимо модернизации котельных и переводах их на газ) заменить все тепловые сети.

Важная статья, заложенная в тариф -  заработная плата сотрудников коммунальных предприятий, она также должна ежегодно индексироваться. Сегодня в отрасли работает более 40 тысяч человек.

Как подчеркнули в администрации Приморского края, тарифы в Приморье изменятся не с начала 2020 года, а с 1 июля, когда платежи небольшие.

Напомним, что накануне было опубликовано постановление от 05 декабря 2019 года № 105-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края на 2020 год».

В абсолютном большинстве муниципальных образований Приморья предел повышения платы за коммунальные услуги составляет 4,8%. Территорий с другими пределами всего три. Находкинский городской округ – 5 %, абсолютный лидер ЗАТО Фокино – 5,5% и Владивостокский городской округ – 5,1%.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Тарифы ЖКХ вырастут в Приморье в новом году

В село с котельной, которой нет, завезли уголь, которого нет

Революция счетчиков: россиян не ждет ничего хорошего

Популярное

С ценами на бензин в России произошло необъяснимое

ФСБ проводит обыски в администрации Приморья

Замерзающую первоклассницу спасли полицейские

Подробности спецоперации ФСБ раскрыли силовики
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...