Администрация Приморья объяснила повышение тарифов ЖКХ

Администрация Приморского края прокомментировала рост тарифов на коммунальные услуги в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали специалисты краевой администрации, тарифы на воду, электро- и теплоэнергию индексируются ежегодно. Это связано, прежде всего, с инфляцией. Кроме того, многие объекты коммунальной инфраструктуры возведены много лет назад, их износ удорожает эксплуатацию, необходимо вкладывать средства в ремонт.

В тех районах, где проводится комплексная модернизация, тариф будет несколько выше, но рост не превысит в среднем 1%. Как пример можно привести Фокино, где заключена первая в крае концессия, в рамках которой планируется (помимо модернизации котельных и переводах их на газ) заменить все тепловые сети.

Важная статья, заложенная в тариф - заработная плата сотрудников коммунальных предприятий, она также должна ежегодно индексироваться. Сегодня в отрасли работает более 40 тысяч человек.

Как подчеркнули в администрации Приморского края, тарифы в Приморье изменятся не с начала 2020 года, а с 1 июля, когда платежи небольшие.

Напомним, что накануне было опубликовано постановление от 05 декабря 2019 года № 105-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края на 2020 год».

В абсолютном большинстве муниципальных образований Приморья предел повышения платы за коммунальные услуги составляет 4,8%. Территорий с другими пределами всего три. Находкинский городской округ – 5 %, абсолютный лидер ЗАТО Фокино – 5,5% и Владивостокский городской округ – 5,1%.

Дмитрий Санников