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Администрация Приморья заключила соцконтракт почти со 150 жителями

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Семь миллионов рублей в рамках социальной помощи выделила краевая администрация 143 участникам социального контракта в этом году, улучшив этот показатель вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщили DEITA.RU в региональном департаменте труда и соцразвития.

По оценке ведомства это произошло благодаря тому, что приморцы стали значительно активнее обращаться за выплатой. По словам руководителя департамента Светланы Красицкой, на следующий год планируется увеличение финансирования программы и увеличение самой выплаты – сейчас она составляет 50 тысяч рублей. Деньги будут направлены в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения  Приморского края» на 2013-2021 годы. Также планируется увеличение числа направлений использования выплат по соцконтракту.

Наиболее частым применением выплаты по-прежнему является личное подсобное хозяйство. Это направление выбрали 126 участников программы из 146. Также среди заключивших соцконтракт есть индивидуальные предприниматели и частные репетиторы.

Аграрии, как правило, направляют полученные средства на строительство теплиц, погребов, сараев и покупку сельхозтехники. С этого года подать заявку на выплату могут лица, работающие и на дачных, и на садовых, и даже на придомовых участках.

Напомним, право на заключение социального контракта имеют малоимущие семьи или одиноко проживающие лица с доходом ниже прожиточного минимума.

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