Арбитражный суд Приморского края рассмотрел гражданский спор между администрацией Владивостока и МГУ имени Невельского, предметом которого стала теплица на острове Русский, сообщает DEITA.RU.

Ка сообщается на сайте Арбитражного суда Приморья, в июне 2002 года ФГБОУ ВО «МГУ имени адмирала Г.И. Невельского» на праве оперативного управления передано здание по адресу г. Владивосток, пос. Рында (о.Русский»), 130, объекту был присвоен кадастровый номер 25:28:000000:20312. В 2006 году университет зарегистрировал право оперативного управления на спорный объект в ЕГРП.

В свою очередь, Министерство обороны в 2013 году издало приказ заместителя Министра обороны Российской Федерации «О передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования г. Владивосток», согласно которому появилось здание с кадастровым номером 25:28:060133:176, по тому же адресу, что и теплица, полученная университетом.

В прошлом году мэрия зарегистрировала право собственности на этот объект, однако в университете посчитали, что это один и тот же объект, в связи с чем обратились с иском к администрации города. Во время судебного разбирательства судья установил, что два кадастровых номеров относятся к одному и тому же объекту.

В итоге Арбитражный суд встал на сторону МГУ имени Невельского и признал за ним право собственности на теплицу. При этом суд взыскал с администрации Владивостока 6 тысяч рублей в пользу морского университета.

Иван Крышан