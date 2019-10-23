Администрация Владивостока пустила миллионы в косогор

Власти Владивостока намерены снова потратить миллионы на работы в сквере Анны Щетининой, сообщает DEITA.RU.

Согласно госзакупке, размещенной сегодня, 23 октября, администрация Владивостока планирует укрепить откос в сквере Анны Щетиной на улице Крыгина за 5 миллионов 396 тысяч рублей.

Заявку разместило управление дорог и благоустройства города. Сам аукцион состоится 5 ноября, сейчас власти ищут исполнителя работ на участке, который уже три года находится в запустении.

Всему виной мощнейший тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье в 2016 году, или некачественно выполненные работы, или сырой проект, не предусмотревший такие нагрузки. Но факт остается фактом: в течение 2016 - 2017 годов сквер так и оставался в ужасном состоянии. Власти провели инженерно-геологические изыскания, но к осени того года не появилось ни сроков, ни сумм предполагаемых работ.

Тогда исполняющий обязанности главы города Константин Межонов сетовал на то, что в бюджете попросту нет денег. Местные жители убрали мусор, но ресурсов на то, чтобы провести ремонтные работы самостоятельно, у горожан не было.

Сквер наконец попытались отремонтировать в прошлом году, но что-то пошло не так. Он уже не в первый раз «сосет» деньги из городского бюджета.

В 2018 году аукцион выиграла компания «Владтехника». Тогда предложенная городом стоимость работ составляла аж 20 миллионов рублей. «Владтехника» обязалась выполнить работы, уложившись в без малого 15 миллионов.

Однако вместо заявленной даты начала работ - 17 октября - на участке первые строители появились лишь в середине ноября. Непонятно, чем занимался подрядчик, однако к новому году весь объем выполненных работ составил около 10 процентов.

«Владтехника» на этапе контактного соревнования обязалась соорудить подпорные стены, выполнить работы по водоотведению, установить фиксирующие матрацы. Только после этого компания должна была взяться за сам сквер, поменяв плиты, высадив декоративные растения и установив надежные ограждения.

В Федеральную антимонопольную службу был направлен запрос о внесении «Владтехники» в список недобросовестных подрядчиков.

К слову, эта компания уже давно занимается подобными работами в Приморье. Она обслуживала Русский мост, занималась благоустройством Артемовского городского округа зимой, обслуживала дамбы и так далее.

И вот, в конце строительного сезона 2019 года мэрия решила снова найти подрядчика на восстановление сквера. Накануне зимы. И учитывая, что в сквере Анны Щетининой печально известная компания так и не выполнила хоть какой-то приличный объем работ, уменьшившаяся в два раза сумма госконтракта выглядит странно.

Нетрудно рассчитать, что сквер уже по завершению конкурса «отожмет» около 20 миллионов городского бюджета. Сможет ли новый подрядчик решить проблему, или народные миллионы снова улетят в косогор - узнаем уже к концу текущего года.

Василий Кучин