Администрация Владивостока: реагенты смыло ливнем

Мэрия Владивостока назвала одну из причин утреннего транспортного коллапса в городе, сообщает DEITA.RU.

По информации муниципального предприятия «Содержание городских территорий», еще накануне дороги были обработаны противогололедными реагентами. Но прошедший ливень смыл их с проезжей части.

Как сообщили в администрации Владивостока, сейчас на всех 24 участках, на которые в преддверии зимы поделили Владивосток, работают звенья снегоуборочной техники. Но в связи с транспортными заторами движение этих машин, как и других автомобилей горожан, затруднено.

Минувшим вечером в городе начался мокрый снег, который ночью перешёл в ливень. В 7 часов утра начался сильный мокрый снег, сопровождающийся шквальным ветром. В результате на дорогах образовался гололед, движение в городе затруднено. Власти города просят автомобилистов по возможности не выезжать на дороги на личном транспорте.

«Пешком быстрее», - гласит надпись в сервисе «Яндекс.Пробки», оповещающая о десятибалльных пробках. Проще назвать, где дорога свободна, чем, где движение затруднено.

Дмитрий Санников