Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за взрывного устройства

В приемную администрации Хабаровска поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Письмо о заложенном взрывном устройстве пришло на почту приёмной мэрии. Всех сотрудников в срочном порядке эвакуировали через центральный и запасные выходы.

Напомним, что сообщения о минировании зданий школ, детских садиков, университетов и других объектов общественного пользования уже неоднократно повторялись в декабре прошлого года и в январе текущего. Ни одна из угроз не подтвердилась.