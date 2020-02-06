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6 Декабрь 2019, 18:15

Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за взрывного устройства

Хабаровск

Письмо о заложенном взрывном устройстве пришло на почту приёмной мэрии

В приемную администрации Хабаровска поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Письмо о заложенном взрывном устройстве пришло на почту приёмной мэрии. Всех сотрудников в срочном порядке эвакуировали через центральный и запасные выходы.

Напомним, что сообщения о минировании зданий школ, детских садиков, университетов и других объектов общественного пользования уже неоднократно повторялись в декабре прошлого года и в январе текущего. Ни одна из угроз не подтвердилась.

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