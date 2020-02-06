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Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за взрывного устройства
6 Февраль 2020, 12:08
Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за взрывного устройства
Письмо о заложенном взрывном устройстве пришло на почту приёмной мэрии
В приемную администрации Хабаровска поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Письмо о заложенном взрывном устройстве пришло на почту приёмной мэрии. Всех сотрудников в срочном порядке эвакуировали через центральный и запасные выходы.
Напомним, что сообщения о минировании зданий школ, детских садиков, университетов и других объектов общественного пользования уже неоднократно повторялись в декабре прошлого года и в январе текущего. Ни одна из угроз не подтвердилась.