«Адмирал» разгромил лидера конференции «АК Барс»

Владивостокский «Адмирал» в отличном стиле разгромил казанский «АК Барс» в матче очередного тура Континентальной хоккейной лиги со счетом 5 : 1, сообщает DEITA.RU.

Достойную игру от своих любимцев «Фетисов-Арены» владивостокские болельщики, разумеется, ждали. Проиграть бы с минимальной разницей в одну шайбу, или выстоять в основное время, набрав в игре с лидером восточной конференции одно очко… Но все пошло совсем по другому сценарию.

Уже в первом периоде счет открыл Кирилл Пилипенко. Причем, не только счет в матче, но и забросив свою первую шайбу за «Адмирал» в частности, и в Континентальной хоккейной лиге вообще.

Спустя всего две минуты Никита Коростелев забил чудо-гол, удостоившийся твита в официальном аккаунте КХЛ. «Скажите, что вы тоже это видите!!», - восхитились эксперты, выложив видео гола. Никита Коростелев обыграл сразу двух защитников, прокидывая через борт, элегантно перекладывая шайбу, и забил через ногу. Гол деморализовал вратаря казанцев Адама Рейдеборна и его заменили на Амира Мифтахова.

Во втором периоде «АК Барс» побежал отыгрываться, и это даже удалось Джастину Азеведо. Но только до этого Пилипенко оформил дубль, а после шайбы казанцев Адам Альквист восстановил разрыв в три шайбы. В периоде же третьем все тот же Альквист забросил пятую – 5 : 1. Последний отрезок матча «Адмирал» грамотно «сушил» игру, да и гости особо на ворота не лезли, опасаясь пропустить в контратаке шестую шайбу.

Дмитрий Санников