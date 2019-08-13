В России, как известно, есть две проблемы — дураки и дороги. Наверное, каждый отечественный автомобилист, который выезжал за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, сталкивался с огромными ямами на дорогах. Кто-то может обвинять систему, кто-то дорожников и задавать единственный вопрос: «А доходы автосервисов делятся с дорожниками пополам?», а другие просто решают проблему. О том, как сохранить подвеску в целости и сохранности на разбитых российских дорогах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на интернет-канал «Завелся и поехал».

По мнению экспертов, если бороться с ямами на дорогах бесполезно, то нужно устанавливать автобаферы. Это специальные амортизирующие устройства, напоминающие подушки. Их устанавливают в пружины и тем самым обеспечивают комфорт во время вождения.

Через несколько месяцев автомобилисты замечают, что затраты на ремонт так называемой ходовки снижаются. Автоэксперты рассматривают автобаферы как страховку, за которую нужно платить не чаще, чем один раз в год.

Екатерина Брязгунова