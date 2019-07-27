Столица края и весь край укрыты пеленой мороси и дождя двадцать седьмого июля, сообщает DEITA.RU. Синоптики Примгидромета рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды в субботу.

Туман, затрудняющий движение на дорогах столицы, останется. До тринадцати м/с ускорится южный или юго-западный ветер. Температура воздуха, предполагается, повысится днем до двадцати шести градусов.

Но столицу минует гроза, чего не скажешь об остальном крае. В дополнение к ней природа подарит местным жителям температуру до двадцати шести градусов на побережье, до тридцати двух в остальной части края, и южный ветер скоростью до одиннадцати ветров в секунду.

Анастасия Туркова

