Адвокат сказал, что делать при споре с инспектором ГИБДД

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2 Октябрь 2019, 02:00
Даже если водитель прав, его могут закрыть в ИВС на 48
часов, сообщает DEITA.RU.
Не всегда водитель соглашается с требованиями инспектора ГИБДД. Однако адвокат советует – лучше их выполнить, а оспорить уже после.
Как пишет «За рулем» со ссылкой на адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, даже если требования инспектора незаконны, отказ их выполнять попадает под ч.1 ст 19,3 КоАП – неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Наказание за такое – арест на 15 суток или штраф.
Проблема в том, что вас могут закрыть в ИВС в ожидании суда на выходных, и тогда сидеть придется как минимум 48 часов. Даже если в итоге суд вас оправдает или приговорит к штрафу, время назад отмотать не сможете.
Елена Миронова