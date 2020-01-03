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Адвокат сказал, как получить деньги за поврежденную деревом машину
Порядок действий от опытного юриста пригодится
в случае, если повреждение произошло не из-за погодных условий, сообщает
DEITA.RU.
Адвокат дала владельцам автомобилей совет, как получить выплаты, если машину повредило дерево или, например, лед, упавший с крыши. Пост размещен в аккаунте insta_advokat в Инстаграм.
Последовательность действий следующая:
Звонить в полицию. Приедут, опишут и выдадут справку о причинении ущерба.⠀
Записать контакты очевидцев.⠀
Посмотреть по сторонам на предмет камер видеонаблюдения.
Далее надо установить ответственного за тот предмет:⠀
Им может быть:⠀
• Собственник дома⠀
• УК⠀
• администрация соответствующего образования.⠀⠀
Собственник обязан компенсировать ущерб, для этого нужно:
Доказать, что:⠀
- происшествие случилось не из-за погодных условий - получаем справку о погодных условиях в «Росгидромете».⠀
- дерево не было подпилено соседом, который сам мечтал там парковаться.(полиция в постановлении напишет, что третьи лица тут ни при чём).⠀
- доказать размер причинённого ущерба – делает оценщик.
После всего начинаются разбирательства в суде или в досудебном порядке с виновником.
Елена Миронова