Адвокат сказал, как получить деньги за поврежденную деревом машину

Порядок действий от опытного юриста пригодится в случае, если повреждение произошло не из-за погодных условий, сообщает DEITA.RU.



Адвокат дала владельцам автомобилей совет, как получить выплаты, если машину повредило дерево или, например, лед, упавший с крыши. Пост размещен в аккаунте insta_advokat в Инстаграм.

Последовательность действий следующая:

Звонить в полицию. Приедут, опишут и выдадут справку о причинении ущерба.⠀

Записать контакты очевидцев.⠀

Посмотреть по сторонам на предмет камер видеонаблюдения.





Далее надо установить ответственного за тот предмет:⠀

Им может быть:⠀

• Собственник дома⠀

• УК⠀

• администрация соответствующего образования.⠀⠀

Собственник обязан компенсировать ущерб, для этого нужно:





Доказать, что:⠀

- происшествие случилось не из-за погодных условий - получаем справку о погодных условиях в «Росгидромете».⠀

- дерево не было подпилено соседом, который сам мечтал там парковаться.(полиция в постановлении напишет, что третьи лица тут ни при чём).⠀

- доказать размер причинённого ущерба – делает оценщик.





После всего начинаются разбирательства в суде или в досудебном порядке с виновником.

Елена Миронова