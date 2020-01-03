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Адвокат сказал, как получить деньги за поврежденную деревом машину

Черный джип

Порядок действий от опытного юриста пригодится в случае, если повреждение произошло не из-за погодных условий, сообщает DEITA.RU.

Адвокат дала владельцам автомобилей совет, как получить выплаты, если машину повредило дерево или, например, лед, упавший с крыши. Пост размещен в аккаунте insta_advokat в Инстаграм.

Последовательность действий следующая:

Звонить в полицию. Приедут, опишут и выдадут справку о причинении ущерба.⠀

Записать контакты очевидцев.⠀

Посмотреть по сторонам на предмет камер видеонаблюдения.


Далее надо установить ответственного за тот предмет:⠀

Им может быть:⠀

• Собственник дома⠀

• УК⠀

• администрация соответствующего образования.⠀⠀

Собственник обязан компенсировать ущерб, для этого нужно:


Доказать, что:⠀

- происшествие случилось не из-за погодных условий - получаем справку о погодных условиях в «Росгидромете».⠀

- дерево не было подпилено соседом, который сам мечтал там парковаться.(полиция в постановлении напишет, что третьи лица тут ни при чём).⠀

- доказать размер причинённого ущерба – делает оценщик.


После всего начинаются разбирательства в суде или в досудебном порядке с виновником.

Елена Миронова

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